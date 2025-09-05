Четвёртый азербайджано-турецкий энергетический форум в Измире и принятая по его итогам декларация задали вектор на формирование энергетической архитектуры, которая может существенно повлиять на формирование энергетической карты Евразии в течение ближайших десяти лет. Главный вектор на ближайшие годы по прежнему остаётся связанным с наращиванием поставок азербайджанского газа в Европейский союз: Брюссель ещё в 2022 году зафиксировал задачу удвоить объёмы импорта до 20 млрд кубометров к 2027 году, а Баку и Анкара подтвердили техническую и политическую готовность к расширению TANAP и TAP. Это требует инвестиционных решений, долгосрочных продаж и синхронизации инфраструктурных проектов, но именно этот сценарий превращает Южный газовый коридор в один из главных инструментов диверсификации Европы.

Важнейшим направлением для будущего сотрудничества становится не только экспорт производимого в Азербайджане и в Турции природного газа, но и обсуждение перспектив транзита газа из других источников, в частности из Туркменистана. Таким образом, при благоприятных условиях, включая технические соединения и политические договорённости, Азербайджан способен превратиться не только в экспортёра, но и в узловой транзитный центр, что позволит Европе получать каспийский газ более широким потоком. Дополнительный пласт усилий касается инфраструктурных проектов внутри региона: газопровод Игдыр–Нахчыван обеспечивает энергетическую безопасность азербайджанского эксклава и задаёт основу для дальнейшей электроэнергетической интеграции, включая будущие линии передачи «зелёной» энергии.

Ключевой новацией 2025 года стали первые поставки азербайджанского газа в Сирию через турецкую территорию. Этот шаг расширяет географию экспорта Баку, и в свою очередь даёт Турции дополнительные аргументы в пользу статуса энергетического хаба, через который проходят как каспийские, так и ближневосточные потоки. В стратегической перспективе такая диверсификация открывает Азербайджану дорогу не только в Европу, но и на рынки Ближнего Востока, где до сих пор доминировали страны Персидского залива.

Дополнительным измерением будущего энергокаркаса региона выступает перспектива Зангезурского коридора. В случае полноценного запуска этот маршрут сможет соединить материковый Азербайджан с Нахчываном и далее с Турцией напрямую, минуя территорию третьих стран. Для энергетики это означает возможность прокладки новых газо- и электросетевых коммуникаций, которые позволят увеличить устойчивость транзита и интегрировать проекты «зелёной» энергетики в более широкий региональный рынок. Зангезурский коридор способен стать не только транспортным, но и энергетическим коридором, где газовые потоки будут сочетаться с электрическими перетоками, включая «зелёные» мощности.

Важное место в планах на десятилетие занимает освоение глубоководного месторождения Шафаг-Асиман в Каспийском море. Его разработка в партнёрстве с турецкими компаниями призвана существенно укрепить ресурсную базу Азербайджана, обеспечив возможность не только поддержания, но и наращивания экспорта в Европу в долгосрочной перспективе. Успешное освоение Шафаг-Асимана может стать ответом на главный вопрос европейских партнёров: хватит ли Азербайджану собственных запасов для выполнения обязательств по удвоению экспорта?

Наконец, особое значение приобретает сотрудничество в области «зелёной» энергетики. Форум в Измире впервые стал площадкой для участия частных инвесторов, включая турецкие компании в секторе ветроэнергетики. Азербайджан активно продвигает проекты в области ветра и солнца, а также инициативы по «зелёному» водороду. Подключение Турции к этим проектам позволит создать трансграничные цепочки добавленной стоимости: от совместного строительства электростанций до экспорта «зелёной» электроэнергии и водорода в Европу через Турцию. В стратегическом измерении это превращает азербайджано-турецкий альянс не только в поставщика газа, но и в важный источник экологически чистой энергии, соответствующей климатической повестке ЕС.

Таким образом, энергобаланс региона на горизонте ближайших десяти лет будет определяться тремя взаимосвязанными процессами: расширением Южного газового коридора; превращением Азербайджана и Турции в центры многоуровневой энергетической интеграции, включающей и Европу, и Ближний Восток; а также параллельным запуском «зелёного» вектора, который позволит встроить Каспий в глобальную энергопереходную повестку. Зангезурский коридор и освоение Шафаг-Асимана здесь выступают ключевыми элементами — первый обеспечивает инфраструктурную связность, второй — ресурсную устойчивость, а зелёные проекты придают системе новое измерение, делая её более гибкой и соответствующей мировым трендам.