Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал «не переоценивать мощь России и не воспринимать её президента слишком серьёзно». Об этом он заявил на оборонном саммите Международного института стратегических исследований (IISS) в Праге.

«Мы должны перестать делать Путина могущественным — он всего лишь губернатор Техаса, и ничего больше. Давайте не будем воспринимать его слишком серьёзно», — отметил Рютте, подчеркнув, что экономика России «не больше Техаса».

По данным Росстата, ВВП РФ в прошлом году составил 1,978 трлн долларов, в то время как экономика Техаса достигла 2,709 трлн долларов — на 37% больше. Для сравнения: крупнейший штат США, Калифорния, имеет ВВП в 4,103 трлн долларов, что вдвое превышает российский показатель.

Генсек также положительно оценил усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине и активизации перевооружения альянса.