Основатель Telegram Павел Дуров вступил в дискуссию с американским миллиардером и предпринимателем Илоном Маском в соцсети X, заступившись за славянские народы.

Он напомнил, что слово «раб» произошло от старофранцузского esclave, означавшего одновременно «славянин» и «раб». По словам Дурова, в Средние века западные европейцы, главным образом франки, поработили множество славян.

«Ни одно славянское государство никогда не нападало на Западную Европу без причины, а вот обратное случалось неоднократно», — написал он.

Сообщение стало реакцией на публикацию Маска с чатом Grok, где обсуждалось происхождение слова «раб». На пост откликнулись тысячи пользователей, в том числе американка Шеннон Претцель, заявившая, что «белым» тоже полагаются репарации за историческое рабство. Маск поддержал её комментарий.