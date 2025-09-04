Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о запланированной встрече между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в рамках многоуровневого дипломатического процесса. Об этом он сообщил после заседания «коалиции желающих» в Париже.

По словам Макрона, российские и американские дипломаты согласовали график переговоров. В него включены личная встреча президентов России и Украины, а также последующие консультации в трёх- и четырёхстороннем формате. Франция, отметил он, готова выступить гарантом выполнения достигнутых договорённостей.

«Определены ключевые даты, и мы проследим за их соблюдением. Состоится встреча Путина и Зеленского, за ней — переговоры в расширенных форматах», — заявил Макрон.