В Азербайджане зафиксирована новая волна кибератак, проводимых через мессенджер Telegram. В связи с этим Лаборатория анализа вредоносных программ (MRLab) Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) начала расследование.

Как уточнили в ведомстве, специалисты MRLab работают над выявлением киберпреступников, а также оценивают масштабы и последствия атак. Первичные результаты расследования опубликованы на сайте Центра по борьбе с компьютерными инцидентами (CERT) ГСССИБ.