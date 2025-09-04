В штаб-квартире НАТО прошла встреча главы азербайджанского представительства при Альянсе Джафара Гусейнзаде с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.
Как сообщили в представительстве, стороны обсудили развитие партнерства в рамках программы «Партнерство во имя мира» и перспективы дальнейшего взаимодействия.
Отмечалось, что Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер НАТО. Высоко оценен вклад страны в миротворческие миссии Альянса, а также ее значимая роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.
