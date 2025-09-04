Армянская газета Hraparak сообщает, что более 100 грузовиков крупнейшей транспортно-экспедиторской компании «Спайка» уже несколько дней не могут въехать в Россию. Российские правоохранительные органы останавливают транспортные средства без объяснения причин, при этом власти Армении заявляют, что не получали официальных уведомлений или претензий.

По данным издания, действия Москвы могут иметь политический подтекст. В последнее время директор «Спайки» регулярно встречается с послом США в Армении, и эти контакты активно освещаются в СМИ. Последняя встреча состоялась около двух недель назад, что, как предполагается, вызвало недовольство у российской стороны.

Продолжительная блокировка, подчёркивает Hraparak, может нанести серьёзный ущерб не только компании, но и армянским сельхозпроизводителям, существенно осложнив экспорт их продукции.