Сегодня Индия демонстрирует всё более конфронтационную линию, как во внешней, так и во внутренней политике. Несмотря на международные предупреждения, Нью-Дели активно помогает России обходить санкции, а с другой стороны, препятствует Азербайджану в становлении полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Причём подобное поведение наблюдается не только на международной арене. Во внутренней политике правительство Нарендры Моди всё чаще подвергается критике за давление на мусульманское население. Только за последний год в стране было снесено 429 религиозных объектов, среди них мечети, медресе и даргахи. Для многих мусульманских семей, особенно в бедных районах, такие учреждения были не только духовными центрами, но и единственным доступным источником базового образования. Их уничтожение ставит под угрозу будущее сотен тысяч детей.

Даже индийские СМИ, традиционно осторожные в своих оценках, начали публиковать материалы, где открыто говорится о дискриминации мусульман в стране.

Депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов в беседе Minval Politika прокомментировал попытки Индии заблокировать полноправное членство Азербайджана в ШОС.

«Попытки Индии воспрепятствовать членству Азербайджана в ШОС являются следствием предвзятой позиции этой страны. Такие шаги противоречат углублению сотрудничества внутри организации и расширению её влияния», — заявил депутат.

По словам Мамедова, Азербайджан всегда придерживался последовательной и открытой внешнеполитической линии. Официальный Баку искренен в отношениях с партнёрами, но при этом твёрдо отстаивает собственные интересы.

«Президент Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом подчеркнул, что Индия, в ответ на поддержку, оказываемую Азербайджаном Пакистану, пытается отомстить нашей стране на международных площадках. Азербайджан не раз заявлял о своей поддержке позиции Пакистана как дружественного и партнёрского государства. То есть внешняя политика официального Баку остаётся неизменной», — отметил парламентарий.

Солтан Мамедов также подчеркнул, что сегодня Китайская Народная Республика — один из главных сторонников членства Азербайджана в ШОС. Китай открыто и неоднократно заявлял о своей поддержке на официальном уровне. Индия же рассматривает данный вопрос не с позиции интересов самой организации или собственных национальных интересов, а в узком и ограниченном контексте, что свидетельствует о её неспособности принимать взвешенные стратегические решения.

«Азербайджан воспринимается как надёжный партнёр как на региональном, так и на глобальном уровне. Стране удалось выстроить устойчивые партнёрские связи с членами ШОС, в том числе с Китаем, Турцией, Пакистаном и другими государствами. В этом контексте важно отметить и встречный шаг Пакистана, выразившего протест против возможного членства Армении. Также стоит учитывать, что Азербайджан всегда выражал поддержку инициативам по установлению мира на Южном Кавказе. Кроме того, страна конструктивно относится к усилиям по установлению дипломатических отношений между Пакистаном и Арменией», — подчеркнул Мамедов.

Депутат подчеркнул, что несмотря на все препятствия, Азербайджан заинтересован в углублении отношений с ШОС. Сотрудничество с этой организацией открывает новые возможности для страны в рамках проекта Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также способствует укреплению связей с Китаем и странами Центральной Азии. Поэтому предвзятая позиция отдельных государств не способна повлиять на стратегический выбор Азербайджана и изменить его внешнеполитический курс.