Президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить израильских пленных, содержащихся в секторе Газа.

«Скажите ХАМАС немедленно вернуть всех 20 заложников (не 2, не 5 и не 7!), и все быстро изменится», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Напомним, в марте израильская армия возобновила боевые действия в Газе, нанеся массированные удары и нарушив январский режим прекращения огня. Тогда, в ходе перемирия, стороны успели провести несколько раундов обмена пленными, однако новая эскалация не позволила вернуть всех.