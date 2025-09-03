Россия готова при необходимости повысить уровень переговорной группы с Украиной до высокого политического уровня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

По словам главы государства, конкретные фамилии пока не называются, однако Москва открыта для шагов, которые позволят достичь реального результата на переговорах: «Если возникнет необходимость что-то сделать направленное на повышения уровня, доведения ее (переговорной группы) до политического уровня, мы к этому готовы. Я бы сейчас не хотел конкретизировать, называть какие-то конкретные фамилии. Но мы готовы на то, чтобы повысить это до действительно высокого политического уровня. Важен результат».