В 2025 году российское командование уделяло особое внимание летней фазе наступательной кампании российских войск. Это было обусловлено целым рядом факторов, о которых мы упомянём ниже, но по интенсивности и комплексу поставленных задач эта кампания была куда более амбициозная и масштабная, нежели Авдеевская – 2023 года и Покровско-Торецкая – 2024 года. Но, что удалось, а что нет россиянам по итогу, и о чём говорят результаты российского летнего наступления?

Прежде всего, ответим на вопрос о том, сколько за время летней наступательной кампании 2025 года русские захватили украинских территорий, и чего это им стоило, каких потерь? И тут встречается несколько разных цифр, одинаково достоверных, но с нюансами. Дело в том, что первую фазу наступления российские войска активизировали во второй половине мая, поэтому, если учитывать этот период, вместе с июнем, июлем и августом, то площадь захваченных территорий составляет — 1 849 км².

Но если мы говорим об исключительно летнем периоде, без начальных и заключительных фаз, то за 3 месяца лета российские войска оккупировали 1 574 км².

Потери же россиян за 3 летних месяца составили: личный состав — 93 580 чел; танки – 279; ББМ – 556; ствольная артиллерия – 3 672; РСЗО – 75; ПВО – 40; самолёты – более 50 (преимущественно стратегическая авиация по результату операции “Паутина”); автотранспорт – 9 980; спецтехника – 49.

В этой статистике на себя в первую очередь обращают внимание низкие показатели потерь техники. Например, если в ходе Авдеевского наступления только на город Авдеевку в течение первой недели российские войска потеряли более 300 единиц тяжело-бронированной техники, то за летнее наступление этот показатель увеличился в три раза!

И это очень важный момент, для полного понимания складывающейся для российской армии ситуации в зоне боевых действий в Украине. Ведь технику они стали терять не потому, что применяют некие уникальные тактические ходы, уменьшающие уровень потерь, или усилили её броню и применяют инновационные методы противодействия средствам поражения противника. Ничего подобного. Командиры российских войск стараются максимально экономить технику, поскольку в подразделениях отмечается её тотальный дефицит, порою достигающий 80%!

Именно по этой причине с начала 2025 года русские перешли на массовое применение лёгких транспортных средств, а большая часть летней наступательной кампании проводилась исключительно пехотной компонентой. Всё это и привело к тем результатам, о которых мы сегодня будем говорить.

Результаты летней наступательной российской кампании

На летнюю наступательную кампанию командование россиян ставило очень амбициозные цели, а именно:

— полный захват за лето либо охват Покровска с трёх направлений для создания условий городских боёв на осенне-зимний период;

— полный захват за лето либо охват Константиновки с трёх направлений для создания условий городских боёв на осенне-зимний период;

— полный охват Купянска с трёх направлений для создания условий городских боёв на осенне-зимний период;

— полный охват Сиверска с трёх направлений для создания условий городских боёв на осенне-зимний период;

— полный охват Боровой с трёх направлений для создания условий городских боёв на осенне-зимний период;

— выход на Лиман;

— создание буферной зоны в Сумской области;

— реанимация южного плацдарма в Запорожской области и создание условий для наступления на Орехово и Гуляйполе.

Смысл таких задач был в том, чтобы выйти на осенне-зимний период боевых действий не в формате ведения наступления в полевых условиях, а городских боёв. Осенне-зимний период — это сезон дождей, а затем снегопады и морозы, а в таких условиях пехотой, на мотоциклах, особо не наштурмуешь. Поэтому бои в городских условиях для командования россиян были важным оперативно-тактическим решением, ведь они позволяли не только оставлять войска в полях, но и накапливать технику посредством экономии, поскольку именно в городских боестолкновениях она менее применима и соответственно меньше потерь.

Результат? Ни одна из этих задач не выполнена. Ни одна. Упомянутые выше захваченные российскими войсками 1 574 км² — это в основном поля, лесополосы и небольшие посёлки на 10-15 домов, которые были полностью стёрты с лица земли. За всю летнюю наступательную кампанию русские не смогли захватить ни одного большого города оперативного либо оперативно-тактического значения. Все захваченные территории — это исключительно тактический уровень операций, но никак не результат масштабной общевойсковой наступательной кампании.

Конечно, были крайне негативные тенденции и это Новопавловское направление, где у русских было больше всего достижений, которые могли вывести их на оперативно-тактический простор. Но здесь они так и не смогли довести начатое до конца, и уже в августе 100-тысячная группировка, состоящая из подразделений 5-й, 29-й, 35-й, 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса, попросту увязла в междуречье Волчья и Вороная. А ко второй половине месяца и вовсе стали терять позиции на севере, по мере наращивания контратак украинских подразделений.

В завершающей фазе летней кампании русских была попытка прорваться на Доброполье, как акт отчаяния, сравнимый с миссией для самоубийц, организованный с 8 на 9 августа, когда почти 3 роты бросили на углубление в 15 км. Итогом стало окружение российских подразделений и усиление уязвимого участка фронта элитными частями СОУ, в частности 1-м армейским корпусом НГУ “Азов”.

Но самой провальной в летней кампании стала попытка сформировать буферную зону в Сумской области, превратившаяся для российских 155-й и 810-й ОБр МП в очередную мясорубку, после Курской операции, где российские подразделения пришлось усиливать северокорейскими войсками. Под конец лета стало очевидным, что Сумская авантюра россяин и вовсе свернется, а 155-я и 810-я ОБр МП будут отправлены для усиления других, более приоритетных направлений, в частности Покровского.

Выводы

Можно ли назвать российское летнее наступление провальным? Полностью – нет, ведь всё же у россиян были тактические достижения общей площадью 1 574 тис км², но они и близко не соответствуют тем целям, которые перед собой ставила российская армия на эти три месяца.

За первые три месяца полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году русские оккупировали 36 502 км², при потерях в почти 22 тыс л.с, что в 23 раза больше чем то, что смогли показать российские войска в течение решающего для них наступления летом 2025. Ни одна из поставленных задач не была выполнена. При этом потери летом 2025-го в категории людского ресурса у них составили 93 580, или в 4 больше чем в 2022 году. Пропорция очевидна, захвачено территорий в 23 раза меньше, рост потерь в 4 раза больше.

Эти пропорции демонстрируют и то, что истощение российских войск, не позволяет им больше проводить масштабных, результативных общевойсковых наступательных операций. Летнее наступление 2025-го было последней конвульсией Колосса, глиняные ноги которого были сломаны ещё в 2022-м, но на ошмётках которых он пытается ползти в 2023, 2024, 2025-м… Но результаты этого ползанья выглядят всё более тщедушными, особенно на фоне тех ультимативных заявлений, которые делают российские первые лица.

Далее осенне-зимняя фаза наступления, которая будет требовать от россиян ещё больше ресурсов из-за сложных погодных условий. Но есть ли этот ресурс у России? Очевидно, что нет и показать, что-то большее и глобальное, даже немногим превосходящее результат летней кампании 2025-го, она уже не сможет. Если только не объявит всеобщую мобилизацию. В противном случае 2026 год может стать для русских в Украине критической точкой невозврата, основа которой была заложена летом 2025-го.