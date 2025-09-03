Недавнее открытие прямого железнодорожного сообщения Барда-Агдам, в существенной степени сокращающего путь до столицы и стимулирующего процесс восстановления Агдамского района, создает благоприятные условия для возвращения жителей в Агдам этой осенью. Это, в свою очередь, символизирует важный этап в послевоенном восстановлении Карабахского региона.

Речь идёт не только о строительстве домов и дорог, но о полном возрождении города, который долгое время оставался в руинах. Масштабные инфраструктурные проекты, охватывают транспорт, энергетику, водоснабжение и социальные объекты. Все это символизирует возвращение города на карту активной жизни страны.

Планы первого переселения на ближайшие месяцы — это шаг, призванный показать, что восстановление имеет практическое выражение и даёт реальный результат для людей, которые долгие годы были вынуждены жить вдали от родных мест. Важно и то, что речь идёт не о временных или ограниченных решениях, а о формировании устойчивой городской среды. Именно поэтому к концу следующего года предполагается завершить восстановление историко-культурной части Агдама. Это имеет большое значение, ведь культурное наследие возвращает городу уникальность и формирует его идентичность.

В последние месяцы возвращение жителей в Агдамский район приобрело системный характер и стало одним из главных направлений реализации государственной программы «Великого возвращения». Первые результаты этого процесса наблюдаются уже в нескольких сёлах района, что свидетельствует о последовательном переходе от инфраструктурного восстановления к фактическому заселению освобождённых территорий.

Село Кенгерли стало первым пунктом массового переселения. Начиная с мая 2025 года, сюда постепенно возвращались семьи: сначала чуть более двух сотен человек, затем последовали новые группы переселенцев. В течение нескольких месяцев число семей, обосновавшихся в Кенгерли, превысило 240, а численность жителей достигла более тысячи человек. Такой ритм показывает, что процесс организован поэтапно, с учётом готовности домов, инженерных сетей и социальной инфраструктуры.

В августе началось заселение в село Хыдырлы. Сначала сюда переселили 68 семей, а уже через несколько дней — ещё более ста семей. В результате только за одну неделю в селе появилось около 600 новых жителей. Подобная динамика демонстрирует, что государство стремится ускорить темпы возвращения, параллельно завершая основные строительные работы.

Отдельное значение имеет село Сарыджалы, где в марте 2025 года был дан старт первому этапу переселения. Хотя конкретные цифры официально не уточнялись, сам факт открытия и вручения ключей жителям показывает, что процесс носит комплексный характер: речь идёт не только о жилье, но и о создании условий для полноценной жизни.

Планы восстановления включают реабилитацию 32 сёл Агдамского района, а также самого города Агдам. В рамках первого этапа речь идёт примерно о 66 тысячах человек, которые должны вернуться в свои дома в течение ближайших лет. Таким образом, уже сегодня можно говорить о том, что процесс переселения вышел за рамки отдельных пилотных шагов и приобрёл устойчивый характер. Он не только возвращает людей на родную землю, но и формирует новую социальную и культурную среду в регионе, превращая Агдамский район в живой символ возрождения освобождённых территорий.

Таким образом, речь идёт о целостном процессе: сначала создаётся инфраструктурный каркас, обеспечивающий комфорт и безопасность, затем восстанавливается культурное пространство, которое возвращает Агдаму его прежнюю роль как одного из важных городов региона. Возвращение жителей станет не только символом восстановления, но и началом новой жизни города, где прошлое и будущее будут соединены в обновлённом облике.