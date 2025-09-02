Вашингтон пока не рассматривает возможность смягчения тарифной политики в отношении Нью-Дели. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, отметив, что отношения с Индией «долгие годы оставались односторонними».

Американский лидер привел пример компании Harley Davidson, которая столкнулась с 200-процентной пошлиной на поставки мотоциклов в Индию. «Им пришлось построить завод прямо в Индии, чтобы не платить пошлины», — заявил Трамп.

Ранее министр торговли Индии Пиюш Гоял выразил надежду, что торговое соглашение с США удастся заключить к ноябрю. По его словам, в ходе переговоров геополитические вопросы «немного» перевесили торговые, однако во всем мире существует большой интерес к развитию торговых и деловых связей с Индией.