Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в российском лидере Владимире Путине.

«Тысячи людей умирают. Умирают не американцы, а русские, украинцы, и их тысячи, и это бессмысленная война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом, и это беспокоит меня ещё больше, потому что выборы были полностью сфальсифицированы, и это позор. Посмотрим, что будет, но я очень разочарован в президенте Путине.

Я могу это сказать, и мы сделаем что-то, чтобы помочь людям жить. Дело не в Украине. Дело в том, чтобы помочь людям жить. Каждую неделю умирают 7000 человек, в основном солдаты, но 7000 человек, и если я могу помочь остановить это, я считаю своим долгом это сделать», — заявил глава американской администрации.

