Индия поставила вето на вступление Азербайджана в ШОС. Таким образом, Нью-Дели блокирует усилия Китая по расширению организации. Продиктован ли данный шаг Нью-Дели конфронтацией с Пекином, связан с поддержкой Армении и принципиальной позицией относительно Пакистана, либо и то, и другое, и третье одновременно? На эту тему Minval Politika пообщался с политологом, депутатом Милли Меджлиса Расимом Мусабековым.

Эксперт убежден, что отказ Индии в предоставлении Азербайджану полноправного членства в ШОС в значительной степени продиктован нежеланием Индии развивать ШОС.

«Индия хоть и вступила в эту организацию, но я напомню, что индийский премьер Моди последние семь лет игнорировал все саммиты ШОС. Он понимает, что эта организация, если не полностью, то в значительной степени образуется вокруг Китая, а не Индии. А Китай – соперник номер один для Индии — не конкурент, а именно соперник. Индия прекрасно осознает, что именно китайская поддержка Пакистана не позволяет Индии реализовать свои агрессивные планы в отношении его», — считает депутат.

Вето в отношении Азербайджана, указал политолог, означает одновременно и вето в отношении Армении: «Так что Армения в данном случае пешка в рассуждениях и диспозиции Индии».

«Основное – это препятствовать расширению ШОС, в котором Азербайджан и Южный Кавказ в значительной степени представляют серьезный участок Срединного коридора, жизненно необходимого в перспективе для Китая и в целом для ШОС», — добавил он.

Что касается вето, то, по мнению эксперта, «никакой трагедии в этом нет».

«Азербайджан ничего особенного не теряет. Для нас в рамках данной организации важно в первую очередь сотрудничество, тесное партнерство с государствами Центральной Азии. Азербайджан развивает эти связи с перспективой союзничества вне организации, поскольку это делается и на двусторонней, и на многосторонней основе. Стратегическое партнерство тоже реализуется самостоятельно. Есть еще и Пакистан, с которым Азербайджан развивает союзнические связи. Так что вступление или же сохранение нынешнего статуса в ШОС для Азербайджана не создает каких-то серьезных проблем», — отметил Мусабеков.

При этом он напомнил, что пока в значительной степени ШОС — это диалоговая платформа, «потому что институциональных серьезных структур в рамках организации нет». «Китай хочет инициировать самостоятельную платежную систему для международных расчетов, которая, конечно, будет на базе юаней, в то время как система SWIFT в основном опирается на доллар и евро», — пояснил эксперт.

В этой связи он усомнился в том, что все государства готовы полностью перейти на подобную платформу на базе юаней, но допустил, что Россия и Иран, которые в значительной степени отключены от системы SWIFT, возможно, будут в этом заинтересованы.

Говоря о возможном изменении позиции Индии в отношении членства Азербайджана в ШОС, политолог сказал: «Я вообще не уверен, что Индия имеет будущее в ШОС».

«Известно, что США перетягивают Индию на свою сторону для того, чтобы создать баланс с Китаем. Моди явился в этот раз в Китай, но в Индии прекрасно отдавали себе отчет в том, что при последнем столкновении с Пакистаном, где индийские ВС были посрамлены, значительную роль сыграл Китай, который предоставил современные самолеты, радары, системы ПВО пакистанской стороне. Индия знает, что в будущем ее амбиции в Азии в большей степени будут ограничиваться именно Китаем. Поэтому я не исключаю, что она будет эволюционировать различные форматы, которые создают США, Япония, Австралия для того, чтобы ограничивать растущую мощь Китая. Но перспективы для Индии в ШОС я не вижу. Помешать Азербайджану развивать свои отношения с Китаем и другими партнерами она не может», — отметил эксперт.

Отвечая на вопрос относительно налаживания дипотношений между Ереваном и Исламабадом, Мусабеков сказал: «Если Азербайджан собирается заключать мирный договор и нормализовать свои отношения с Арменией, это предполагает взаимное признание и дипломатические отношения. Полагать, что признание Пакистаном Армении создает негатив для Азербайджана, было бы неверным отношением».

«В скором будущем такая же нормализация отношений случится и между Турцией и Арменией. В целом, это плюс, поскольку в регионе укрепится мир, сотрудничество, что и является целью Азербайджана. Не стоит рассматривать Армению как вековечного врага и во всем ее ограничивать. Наоборот, ее надо вовлекать с тем, чтобы негативный запал, который был накоплен в Армении, потихоньку развеялся», — уверен политолог.

Кроме того, по мнению депутата, в России «сильно обрадовались тому, что Азербайджан и Армению не приняли в ШОС».

«Если два-три года назад вступление Азербайджана и Армении в ШОС для России было плюсом, так как они полагали, что благодаря этому позиции России внутри организации усилятся, то сегодня это уже рассматривается как сокращение зависимости двух стран от РФ и укрепление в ШОС позиции государств, которые не в восторге от проводимой Россией политики давления на своих соседей», — объяснил он.

При этом Мусабеков указал, что хотя со стороны России никакие негативные высказывания в отношении Азербайджана и Армении не произносились, он уверен, что в РФ с удовлетворением восприняли негативную роль Индии, которая воспрепятствовала приему двух республик в ШОС.

«Но это ни коим образом не усилит позиции России в регионе. Боюсь, что следующая попытка собрать саммит СНГ провалится в том смысле, что там будут только государства, входящие в ОДКБ и ЕАЭС», — заключил Мусабеков.