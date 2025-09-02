НАТО рассматривает пути расширения и обсуждает вопрос увеличения проектов на Южном Кавказе со странами-партнерами. Не секрет, что Североатлантический альянс рассматривает Азербайджан как важный мировой поставщик энергии. В частности, энергетическая безопасность Европы имеет ключевое значение, поскольку она очень тесно связана с европейской безопасностью в целом. Для Европы, а следовательно и для НАТО, эта перспектива выглядит интересной и многообещающей. Здесь говорят о необходимости разработки новых требований по обеспечению безопасности и увеличении расходов на оборону. Но как в НАТО видят реализацию этих идей на Южном Кавказе и какие планы строят в отношении стран-партнеров? На этот вопрос Minval Politika ответил экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

— Сейчас сложно что-либо говорить, потому что сам НАТО находится в трансформации. Они в принципе недовольны тем вкладом, который вносится странами-членами НАТО. В самом НАТО, в европейской его части, насколько я понимаю, зреют, особенно на фоне войны в Украине, свои собственные подходы к тому, как обеспечить континентальную безопасность. Обсуждаются вопросы, связанные с созданием каких-то внутриевропейских структур безопасности. Это касается как политики НАТО в отношении возможных будущих партнеров, так и в отношении целого ряда вопросов: зоны ответственности, например, или же вопросов, связанных с производством оборонной промышленности. И естественно, главный вопрос — во вкладах членов НАТО в общую безопасность. Поэтому на данном этапе размышления о том, как Альянс может быть активен на Южном Кавказе, упираются в вопрос: как Европа, в частности страны ЕС, члены НАТО, видят свое участие в региональных вопросах, связанных с Южным Кавказом?

Тут имеется специфика позиций, связанная с Францией, Германией, другими членами НАТО. На сегодняшний день, я думаю, что руководители НАТО среднего звена высказывают общие тезисные вопросы, связанные с этими перспективами.

Что касается Азербайджана. Азербайджан, конечно, заинтересован в развитии партнерских отношений с НАТО, как с организацией. Мы вышли на более высокий уровень нашего оборонного развития, мы, по сути дела, — первая страна, за исключением балтийских стран, которая стала первым союзником страны-члена НАТО — Турцией. Вы знаете, что турецкая армия более 70 лет является важным структурным участником НАТО, она изначальна была построена по стандартам НАТО.

Теперь, если понадобятся какие-то стандарты НАТО, мы успешно их перенимаем у Турции, и делаем это на протяжении нескольких десятков лет. Поэтому в этом вопросе есть несколько направлений.

Вы видите, что Азербайджан проводит многовекторную внешнюю политику. На сегодняшний день в оборонной сфере есть три основных центра — это Китай, Европа и США. С Европой — обсуждение перспектив сотрудничества в рамках старой программы «Партнерство во имя мира», может быть, какой-то его расширенной версии. С Соединенными Штатами проводится работа по созданию хартии стратегического сотрудничества, и до конца года она должна быть завершена. Это двусторонняя инициатива, которая позволит развивать все компоненты, связанные со взаимодействием с США. Идея в том, чтобы расширить диалог по безопасности до уровня стратегического партнерства.

Обсуждаются в широком контексте и вопросы, связанные с обеспечением безопасности с третьим центром, технологическим — Китаем. Азербайджан, как вы знаете, оснащает свои военно-воздушные силы пакистанскими и китайскими образцами вооружений. Я думаю, что в ходе расширяющихся контактов могут быть обсуждены вопросы, связанные и с другими компонентами обеспечения безопасности, тем более что Китай заинтересован в этих вопросах в связи со Средним коридором (ТМТМ). У нас перспектива широкая. Поэтому на сегодняшний день, до тех пор, пока полностью не определилась конфигурация того, как НАТО видит свои отношения со странами Южного Кавказа, рано говорить о чем-либо. Пока мы не знаем, какое у них будет взаимодействие с главным компонентом НАТО — США.

С другой стороны, США не горят желанием подпускать к Южному Кавказу европейцев, скажем откровенно.

— Но есть стремление увеличить военный компонент в регионе Южного Кавказа.

— У них стремление может быть. Они могут его реализовывать за счет своих отношений с Арменией, что и происходит в рамках франко-армянского и греко-армянского военного сотрудничества. Это не секрет. Этот процесс давно идет. Поэтому тут вопрос, конечно, сложный. Мы видим, что на данном этапе в ЕС, однозначно, доминируют Франция и Германия. Если будет развиваться тенденция к обособлению европейских стран от США, возможно, и в оборонной сфере, то сложно сказать, как эти процессы будут реализовываться на Южном Кавказе.