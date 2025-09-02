Глава МИД Бельгии Максим Прево объявил о введении жёстких мер против Израиля. Среди них — 12 новых санкций, запрет на импорт продукции из поселений, ограничения на консульскую помощь бельгийцам в Иудее и Самарии, а также меры в сфере авиасообщения, транзита и судебных исков.

Прево сообщил, что в список персон нон грата внесут министров Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича, нескольких поселенцев и лидеров ХАМАС. Он подтвердил: Бельгия признает палестинское государство и присоединится к международным инициативам Франции и Саудовской Аравии.

Окончательное юридическое оформление признания состоится после освобождения заложников и утраты ХАМАС контроля в Палестине. При этом Брюссель намерен одновременно бороться с антисемитизмом и привлекать еврейские общины к общественному диалогу.

Если шаги будут реализованы, Бельгия станет первой страной ЕС, решившейся на прямые карательные меры против Израиля.