Острый демографический кризис Россия испытывает довольно давно, а вторжение в Украину ещё больше усугубило ситуацию. Несмотря на очевидную проблему, российские власти не теряют оптимизма и всякими путями, применяя на практике светлую и вполне подходящую мысль о том, что на войне все средства хороши, пытаются следовать священному завету, призванному плодиться и размножаться. Это далеко не везде и не всегда срабатывает, а если и выходит, то принимает весьма причудливые и даже уродливые формы. Но делать хорошую мину при плохой игре – тоже своего рода талант, не чуждый сегодняшнему российскому руководству.

Итак, чтобы существенно увеличить численность населения, заседатели кабинетов решили пойти нехитрым путём: пусть, мол, рожают, да побольше и как можно чаще. При этом, если раньше эти назойливые призывы звучали в адрес студенток, то сегодня уже присмотрелись к школьницам. Триумфальное возвращение к средневековью в России рекомендуется воспринимать как нечто вполне закономерное и логичное, особенно в пору стремительного мора мужской половины в Украине, поскольку от целей «СВО» кровожадный изувер отказываться не намерен.

Власти РФ не имеют на сегодня адекватного оправдания многочисленных потерь живой силы на фронтах захватнической войны, поэтому цели представляются то в одном формате, то в другом.

Получается, что ответственность за кровавую бойню, в которой российские мужчины превращаются в перегной в Украине, должны взять на себя школьницы, сменив школьную парту на родильную палату. Кремлёвский деспот, не моргнув глазом, требует увеличить объёмы пушечного мяса, фактически узаконив педофилию.

Что тут сказать, если в РФ до сих пор отбывают тюремные сроки люди, которые кричали о существовании запрещённой на территории страны ЧВК? Теперь же власти не скрывают наличие частной военной компании, хотя никаких поправок в законодательство внесено не было. То же самое касается слова «война», за которое также предусмотрено уголовное преследование, но его совершенно спокойно используют российские чиновники и прочие пропагандисты. Примеров нарушения законов в России великое множество, что стало нормой.

Что касается школьниц, которым придётся пополнять редеющие ряды «СВО-шников», стоит отметить, что уже в нескольких российских регионах данная инициатива успешно выдвигается местной администрацией.

В крупных городах, конечно, к такому опыту прийти сразу не получится, поскольку риск возмущения всё же присутствует, а вот на периферии, где люди страдают от нехватки средств к существованию, безработица цветёт пышным цветом и граждане испытывают на себе другие тяготы сегодняшней военной реальности, это вполне может «зайти» как прибыльная сделка с государством.

Итак, идея властей повысить рождаемость через узаконенное растление несовершеннолетних подхвачена администрацией Орловской области. Активные радетели демографического роста приняли постановление с указанием конкретного числа беременных школьниц и студенток, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что юные мамаши получат выплаты за ранние роды в ближайшие три года: «В документе от 28 августа говорится, что в 2025-м программа должна охватить 150 человек, в 2026-м — 160, а в 2027-м — уже 180. Таким образом, в общей сложности по 100 тысяч рублей планируется выплатить 490 школьницам».

Ранее план по беременным школьницам и студенткам утвердило правительство Калужской области, где за три года выплаты в 100 тысяч рублей должны получить 396 девушек.

Между тем аналогичные меры действуют ещё как минимум в шести регионах: Брянской, Воронежской, Кемеровской и Тверской областях, Алтайском крае и Чувашии. Сумма выплат варьируется от 100 до 150 тысяч рублей.

Роди ребёнка – выручи Россию и получи вознаграждение.

При всём этом педофильном замесе у россиян в перерывах от безудержного старания по рождаемости на фоне победобесия остаются силы на шовинизм, национализм и прочие русские народные забавы. Выискивая малейшие поводы для закручивания гаек в миграционном законодательстве, выдворяя мигрантов, пребывая при этом в состоянии особого остервенелого экстаза, Россия сильно рискует сорваться с края пропасти.

Никого сильно не удивит, если завтра за кирпичной стеной кому-то придёт в голову не разбрасываться деньгами за каждого рождённого 10-классницей ребёнка, а казнить на площади тех, кто отказывается помочь решить демографический кризис. Таким образом, показатели рождаемости резко возрастут, и казна не пострадает. А что? Нельзя избирательно подходить к вопросу восстановления средневековых ценностей: рабы должны быть лишены всех прав, оставшись лишь при своих обязанностях.

А в это время дети российских чиновников, беспощадно лишённые родителями права участия в «СВО», продолжат уныло бороздить просторы ненавистных европейских государств с гнусными демократическими устоями, взвалив на себя сие тяжёлое бремя во имя матушки Руси, пока другие не напрягают себя развитием, образованием и прочими ненужными атрибутами современного общества.

Сегодняшняя Россия – криминальное государство, успешно практикующее законы преступного мира, которое руководствуется принципами «прижмём», «пощипаем», «обдерём», «припрем» с тем, чтобы власти максимально обогащались и удерживали свои насиженные позиции.