На дипломатической арене выполняется ещё одно условие Азербайджана для заключения полноценного мирного договора с Арменией. Как сообщил МИД Азербайджана, 1 сентября 2025 года Советом министров ОБСЕ принято решение о прекращении деятельности Минского процесса и связанных с ним структур — личного представителя действующего председателя и Группы высокого уровня планирования.

Это большая дипломатическая победа Азербайджана. Наша страна настаивала на необходимости официального роспуска Минской группы ОБСЕ с самого начала поствоенного урегулирования. В Баку справедливо считали, что территориальная целостность Азербайджана восстановлена, резолюции СБ ООН выполнены, конфликт в прошлом, и в существовании структур, созданных как бы для его урегулирования, уже нет необходимости. Тем более что МГ ОБСЕ за более чем четверть века своего существования продемонстрировала полную несостоятельность.

Напомним: год назад, 30 августа 2024 года, принимая делегацию Великого Национального Собрания Турции, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что Минская группа ОБСЕ, являющаяся уже пережитком прошлого, и связанные с ней институты должны быть полностью упразднены. 25 апреля 2025 года, в ходе встречи с генеральным секретарём ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, президент Ильхам Алиев вновь отметил, что давно настало время упразднить Минскую группу ОБСЕ, которая потерпела полный крах в урегулировании прошлого армяно-азербайджанского конфликта, и все связанные с ней институты. Ильхам Алиев также напомнил, что Армения должна предпринять шаги в этом направлении. Президент особо подчеркнул, что Азербайджан полностью обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет военным и политическим путём, тем самым обеспечено утверждение на Южном Кавказе норм и принципов Хельсинкского заключительного акта, международного права.

Тем не менее в Ереване упорствовали до последнего. И, выражая на словах готовность упразднить МГ ОБСЕ, в реальности держались за эту структуру. Сдвинуть ситуацию с мёртвой точки удалось только в ходе встречи в Вашингтоне, по итогам которой не только Азербайджан, но и Армения официально обратилась в ОБСЕ с призывом распустить Минскую группу.

Однако в заявлении МИД Азербайджана есть ещё один пункт. Все решения ОБСЕ по бывшему армяно-азербайджанскому конфликту признаны недействительными. И это серьёзнее, чем кажется. Уже после военной победы Азербайджана предпринимались попытки протаскивать на переговорах «отложенный статус Карабаха», реанимировать то «план Лаврова», то «казанский документ», то ещё что-нибудь и пытаться при помощи дипломатических уток и известного крючкотворства лишить Азербайджан плодов военной победы. Сегодня в этой игре официально поставлена точка. Все «парижские», «киуэстские», «мадридские» и прочие предложения МГ ОБСЕ официально объявлены недействительными.

Строго говоря, они находились в мусорной корзине уже лет пять. Но теперь это подтверждено официально. И это ещё один дипломатический успех Азербайджана. «Форточка» для дипломатического пересмотра результатов нашей военной победы с треском захлопнулась. И если в результате она кому-то что-то прищемила — это не наши проблемы.