Украинские СМИ утверждают, что подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия российские спецслужбы целый год шантажировали, угрожая раскрыть, где находится тело его погибшего на войне сына.

По данным «5 канала» и «Высокого замка», мужчине велели убить «любого известного украинского политика», и он выбрал Парубия, зная его адрес. Подозреваемый готовился год: оружие, как сообщается, передали спецслужбы РФ, он подготовил три машины для отхода.

Злоумышленника отследили ещё в пути, но задержали уже в Хмельницкой области. Он признался в убийстве и подробно рассказывает следователям о преступлении, заявив, что оружие и телефон выбросил в водоём, а одежду сжёг в лесу.