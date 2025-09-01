В китайском городе Тяньцзинь проходит встреча в формате «ШОС плюс». На мероприятии с речью выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Азербайджан и Китай связывают теплые, дружественные отношения и всестороннее стратегическое партнерство. Углубление этих отношений является одним из важных направлений внешней политики Азербайджана», — отметил президент.

Он назвал подписание совместного заявления о стратегическом партнерстве «историческим событием», подчеркнув, что это открыло новую страницу в отношениях:

«Азербайджан является надежным партнером Китая в регионе. Мы вносим вклад в поддержание международного и регионального мира и безопасности, осуществляем крупномасштабные экономические, транспортные и энергетические проекты».

Алиев напомнил, что Азербайджан одним из первых поддержал инициативу «Один пояс, один путь» и реализует практические проекты в этом направлении.

Он отметил, что Средний коридор — надежный и безопасный маршрут из Китая в Европу через Азербайджан: «С 2022 года объем грузопотока вырос почти на 90 процентов».

«Достигнутые недавно договоренности о соединении основной части Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой будут содействовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок», — добавил глава государства.

Зангезурский коридор, по его словам, в ближайшее время станет еще одним важным сегментом Среднего коридора, а также коридора Север-Юг, который укрепит мир, многостороннее партнерство.

Президент подчеркнул, что Зангезурский коридор принесет пользу всем близким и дальним соседям Азербайджана к востоку, западу, северу и югу от границ страны.