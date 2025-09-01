В дни проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине внимание было приковано не только к официальной повестке, но и к неформальным заявлениям лидеров и дипломатическим подводным течениям. На фоне обсуждений региональной безопасности, экономического сотрудничества и реформирования структуры организации особенно выделилось отсутствие пункта о расширении ШОС — вопреки ожиданиям.

Новые члены так и не были приняты, и этот факт совпал с рядом политических сигналов, в том числе с заявлением президента Азербайджана Ильхама Алиева во время его встречи с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

В рамках саммита Ильхам Алиев провёл двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, где поздравил Пакистан с «победой над Индией». Президент Азербайджана подчеркнул, что отношения между Баку и Исламабадом основаны на братстве.

Алиев также заявил, что Индия пытается мстить Азербайджану на международных площадках в ответ на союзнические отношения Баку и Исламабада, но подчеркнул:

«Это не имеет для нас никакого значения, потому что братские отношения стоят превыше всего».

На этом фоне поведение Индии вызывает всё больше вопросов. Вместо того чтобы играть конструктивную роль в международных структурах, Нью-Дели всё больше уходит в сторону собственных экономических расчётов. Основное внимание индийского руководства сосредоточено не на развитии ШОС, а на углублении связей с Россией, включая масштабные энергетические и торговые проекты, которые фактически смягчают эффект западных санкций и позволяют Москве сохранять экономическую устойчивость.

Пока другие страны ищут точки соприкосновения и компромиссы, Индия занята реализацией своих геополитических амбиций и не спешит учитывать интересы партнёров, если они не вписываются в её приоритеты.

Комментируя для Minval Politika дипломатический фон саммита, политолог Фархад Мамедов указал, что отсутствие новых членов в итоговом документе — это прямое следствие принципа консенсуса, действующего в ШОС. Согласно уставу организации, решение о приёме новых участников может быть принято только при единогласном согласии всех государств-членов. Таким образом, даже одно возражение автоматически блокирует весь процесс. В данном случае речь идёт о неформальном вето со стороны Индии, которая, по мнению эксперта, сознательно препятствует вступлению Азербайджана.

«Азербайджан и Армения не стали членами ШОС именно из-за взаимных блокировок со стороны Индии и Пакистана. Индия — против Азербайджана, Пакистан — против Армении. Это подтверждается словами президента Алиева, который напрямую заявил о мести со стороны Нью-Дели», — пояснил Мамедов.

По словам эксперта, несмотря на эту блокировку, Баку и Исламабад проявили дипломатическую гибкость, и в итоге Армения и Пакистан даже установили дипломатические отношения — шаг, который ранее казался маловероятным. Фархад Мамедов отметил, что Индия, в отличие от Пакистана, заняла жёсткую позицию и фактически затормозила китайские инициативы по расширению ШОС, что уже не в первый раз происходит на международных площадках.

«Индия второй раз блокирует расширение структуры, инициированное Китаем. Это подрывает усилия по повышению эффективности международных организаций. На фоне напряжённых отношений с Пакистаном и дипломатических неудач последних лет политическое руководство в Нью-Дели, возглавляемое премьер-министром Нарендрой Моди, продолжает линию на конфронтацию. Это проявляется не только в двусторонних отношениях, но и в действиях на многосторонних форумах — включая ШОС», — заявил политолог.

Хотя новых членов в ШОС на этот раз не приняли, саммит в Тяньцзине принёс важные институциональные изменения. В соответствии с положениями «Тяньцзиньской декларации» было принято решение объединить статусы «наблюдателя» и «партнёра по диалогу» в единую категорию — «Партнёр ШОС».

Азербайджан с 2016 года обладал статусом партнёра по диалогу после подписания соответствующего меморандума с организацией. Позднее, в 2024 году, Баку подал заявку на повышение статуса до наблюдателя — как шаг на пути к полноправному членству. Однако в результате нынешних структурных изменений оба прежних формата были объединены, и Азербайджан, как и Армения, остаётся за пределами круга полноправных членов ШОС, несмотря на активное участие и заявления о готовности к интеграции.