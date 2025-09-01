В рамках 25-го Саммита Шанхайской организации сотрудничества состоялась встреча президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Anadolu.

Эрдоган выразил надежду на достижение устойчивого мира в ходе переговоров между Азербайджаном и Арменией и подчеркнул, что стабильность на Кавказе выгодна как для Турции, так и для России.

Кроме того, в ходе встречи Эрдоган и Путин обменялись мнениями по двусторонним отношениям, а также по региональным и глобальным вопросам. Президент Турции отметил, что Анкара продолжает прилагать усилия для справедливого и устойчивого мира в Украине, и что стамбульские переговоры вносят вклад в этот процесс.