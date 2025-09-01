Азербайджан продолжает успешно укреплять свои международные позиции. С этой точки зрения рабочая поездка президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), имеет особое значение.

К слову, в рамках данного мероприятия Пакистан, являющийся членом ШОС, и Армения установили дипломатические отношения между собой, что было закреплено в совместном коммюнике за подписями глав МИД обеих сторон. Поскольку Исламабад – давний надежный партнер и союзник Баку, налаживание контактов между Пакистаном и Арменией не могло состояться без одобрения азербайджанской стороны, что говорит о многом, а в первую очередь, о реально конструктивном подходе сторон к вопросу реализации мирных инициатив в регионе.

С вопросами об армяно-пакистанском диалоге, а также перспективах сотрудничества в рамках ШОС Minval Politika обратился к политологу, профессору, доктору Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшану Ибрагимову.

— Как Вы оцениваете налаживание дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном? Понятно, что без одобрения Баку Исламабад на пошел бы на такой шаг. Означает ли это, что Ереван и Баку действительно настроены на мир в самой краткосрочной перспективе?

— Стоит отметить, что формирование дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном — реакция на происходящие процессы в регионе, начатые еще в 2020 году после окончания 44-дневной Отечественной войны. Да, в этой связи решающим фактором также послужила вашингтонская встреча, на которой был парафирован текст декларации о мире. И в этом смысле Азербайджан сам видит позитивные перспективы развития событий, и, как следствие, именно в этом ракурсе Пакистан решил сформировать отношения с Арменией.

Должен напомнить, что Пакистан не только не имел дипломатических отношений с Арменией, но он был единственным государством, который не признал независимость Армении именно по причине ее агрессивной и оккупационной политики. В самом Пакистане позитивно оценили шаги, которые были предприняты после вашингтонской встречи, и в этом аспекте, как я понимаю, были консультации с официальным Баку, после чего было принято решение относительно Армении.

— Рассматриваете ли Вы возможность членства Армении и Азербайджана в ШОС?

— Видимо, Азербайджан и Армения имеют интерес к ШОС. Данная площадка серьезно изменилась с момента ее создания. На начальном этапе это, в принципе, была инициатива России и Китая сформировать некий формат, который бы обеспечивал безопасность в регионе Центральной Азии. Основной посыл заключался в том, чтобы предотвратить присутствие Запада в регионе ЦА. Поскольку и Китай, и Россия считают этот регион своим мягким подбрюшьем, то в этом их интересы совпадали. В некотором роде Центральная Азия была не субъектом, а объектом это организации. После вступления в ШОС Пакистана и Индии главная цель несколько отошла и появились новые задачи. После вступления Ирана и Беларуси, появления наблюдателей и ряда партнеров по диалогу все рассматривают это как удачную площадку для встречи с лидерами данной части географии, что является позитивным моментом, поскольку происходит много двусторонних форматов, которые мы наблюдали в предыдущие годы.

— Сколько времени занимает процесс включения в организацию?

— Если рассматривать предыдущую практику вступления в ШОС, то обычно, если это страна-наблюдатель, для нее ситуация складывается проще, как это было на примере Ирана и Беларуси, где срок составил примерно 1-2 года. Это не автоматическое вступление, здесь учитывается мнение других членов организации, есть еще ряд других условий. Если Армения и Азербайджан действительно заявят о своем официальном желании вступить в ШОС, то, думаю, что не раньше 2027 года они станут ее полноценными членами.

— Какие экономические и политические перспективы открываются перед Азербайджаном и регионом в целом в случае вступления?

— Для Азербайджана особых экономических и политических перспектив ШОС не дает, поскольку несмотря на то, что ШОС желает определенной экономической интеграции, на деле она далека от этого процесса. ШОС формировалась как организация по безопасности и разрешению всяких региональных проблем – терроризма, экстремизма. Теперь она превратилась в широкую площадку, в рамках которой лидеры встречаются, обсуждают свои проблемы в двустороннем и многостороннем форматах.

Положительный посыл был в том, что на полях ШОС в Казахстане Азербайджан впервые подписал совместную декларацию с Китаем, что дало импульс росту взаимодействия до уровня стратегического партнерства уже в этом году. Кроме того, стоит учитывать и налаживание контактов с другими государствами. В этом смысле, думаю, что такого рода площадки всегда полезны.

— Как участие Баку в ШОС повлияет на двусторонние отношения с Пекином?

— ШОС уже сыграл свою роль в развитии отношений между Китаем и Азербайджаном, что, я так понимаю, весьма тепло воспринимается в КНР с точки зрения и роста и интенсивности контактов. Во-первых, все наблюдали, как в Китае встречали чету Алиевых в аэропорту, некоторые даже сделали сравнительный анализ приветствия Путина и Алиева, где очевидна сильная разница в пользу азербайджанского лидера.

Кроме того, Алиев провел встречи с представителями весьма крупных китайских корпораций. А если президент Алиев проводит такие встречи, как мы наблюдали по итогам форума в Давосе, это имеет свое практическое продолжение на перспективу в том или ином ракурсе. В этом смысле, конечно, государственный уровень отношений очень значим, и он должен иметь мультипликационный эффект, что мы уже и видим.

Думаю, что с Китаем отношения будут и дальше развиваться, поскольку объективно нужно заявить, что очень много можно еще сделать, тем более для этого имеется политическая воля обеих сторон.