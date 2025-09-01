Лидеры Китая и Индии — Си Цзиньпин и Нарендра Моди — договорились возобновить прямое авиасообщение между странами, сообщает Bloomberg.

Встреча прошла в китайском Тяньцзине на полях саммита ШОС и стала первым визитом индийского премьер-министра в Китай за последние семь лет. Моди предложил восстановить прямые пассажирские рейсы, и Си поддержал эту инициативу.

Пока сроки возобновления полетов не названы, однако авиакомпания IndiGo заявила о готовности начать рейсы сразу после открытия маршрутов. Аналогичные планы ожидаются и у Air India.

Прямые рейсы между Китаем и Индией были приостановлены в 2020 году из-за пандемии COVID-19 и не возобновлялись на фоне обострения пограничных споров.