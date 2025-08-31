С 23:00 31 августа движение на участке улицы Фикрета Амирова — между улицами Хагани и Низами — будет перекрыто из-за установки надземного пешеходного перехода. Ограничение продлится до завершения этапа «Формулы-1» в Баку.

Об этом сообщила операционная компания Baku City Circuit. При этом расположенные в районе велодорожки останутся открытыми.

Ограничения связаны с подготовкой к Гран-при Азербайджана «Формулы-1», который пройдет 19–21 сентября 2025 года. На центральных улицах и проспектах Баку продолжаются монтажные и инфраструктурные работы, и по мере приближения гонки будут вводиться новые изменения в организации движения.

Водителям и пешеходам рекомендуют заранее планировать маршрут и использовать альтернативные дороги.