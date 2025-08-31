Россия может навсегда потерять несколько крупных НПЗ из-за атак украинских дронов. Об этом заявил эксперт по топливному рынку Сергей Вакуленко в интервью Financial Times.

С начала августа удары БПЛА остановили работу Новокуйбышевского, Волгоградского, Саратовского и Самарского НПЗ. Рязанский завод «Роснефти», обеспечивающий топливом Москву и область, сократил мощности наполовину. По словам Вакуленко, эти предприятия могут быть выведены из строя надолго или даже окончательно.

В прошлом году атаки дронов снизили переработку в России до 12-летнего минимума — 267 млн тонн. Но тогда удары носили разрозненный характер, а теперь кампания охватывает ключевые регионы переработки и грозит «беспрецедентными» последствиями для топливного рынка.