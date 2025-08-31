В небе над Волгоградом ночью прогремело не менее десяти взрывов. По предварительным данным, силы ПВО сбивают украинские беспилотники, сообщает SHOT.

Жители южных районов города слышали взрывы и видели вспышки в небе. Очевидцы также отмечают звук мотора дронов, летящих на низкой высоте со стороны Калача-на-Дону. Сообщения о взрывах поступают и из села Мариновка.

По предварительной информации, как минимум один беспилотник был уничтожен.

Пресс-служба Росавиации сообщила о временном ограничении приёма и выпуска самолётов в аэропорту Волгограда. Ведомство уточнило, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Согласно заявлению губернатора региона Андрея Бочарова, расчёты противовоздушной обороны отражают массированную атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область. Согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. В южных районах появились локальные возгорания сухой растительности из-за падения обломков дронов, которые оперативно ликвидированы пожарными. В Средней Ахтубе беспилотник упал на дорогу на улице Смирнова, специалисты-сапёры проводят работы по обезвреживанию обломков.