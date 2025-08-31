Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что открытие транспортного маршрута через Зангезур позволит значительно расширить потенциал Среднего коридора.

По его словам, которые он озвучил в беседе с журналистами, реализация этого проекта создаст новые возможности для международной логистики и торговли.

Гаджиев отметил, что Китай активно обеспечивает технологический доступ странам Глобального Юга. По его словам, товарооборот между Азербайджаном и Китаем увеличился на 40%, и это лишь начало.

«Наши страны намерены продолжать развивать экономическое и торговое сотрудничество. Оно охватывает такие перспективные направления, как искусственный интеллект, возобновляемая энергетика и цифровая трансформация», — заявил Гаджиев.

Он также подчеркнул важность совместных усилий Баку и Пекина в развитии транспортных связей. По его словам, открытие Зангезурского коридора, предусмотренного мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном, позволит эффективнее использовать потенциал Среднего коридора и расширит возможности международной логистики.