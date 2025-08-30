Как мы и прогнозировали, темой последнего заседания Совбеза России, созванного Владимиром Путиным, стал Азербайджан. Российские источники сообщают, что на последнем заседании Путин поручил госСМИ развернуть кампанию против Баку, пишет Tg-канал Minval – LIVE.

По данным инсайдерского паблика INSIDER BLACK, в Кремле крайне в истерике из-за заявлений нашего президента об оккупации Азербайджана Советским Союзом.

Координацию кампании доверили замглавы администрации президента Алексею Громову.

На этом фоне вполне объяснимы истеричные выпады пропагандиста Соловьёва, который в последние дни усилил атаки на Баку.