Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, телевизионный шут и дворовый пёс на кремлёвской цепи Владимир Соловьёв снова взвыл в сторону Азербайджана. На этот раз он потребовал «вскрыть глубоко засевшую шпионскую сеть Баку» и «агентов влияния» в России. По его собачьей логике, этих «агентов» нужно арестовать и обменять на российских журналистов, сидящих в азербайджанском СИЗО.

Дальше — ещё комичнее. Соловьёв, подвывая, жалуется: «Мы не такие», мол, «не перекрыли поток денег, который идёт из России в Азербайджан». И тут же начинает считать на лапках: сколько раз вызвали посла Азербайджана в МИД и сколько азербайджанских СМИ ещё работают в России.

Выглядит это всё так, будто дворовый пёс тявкает на караван. Караван идёт вперёд, а Соловьёв с пеной у рта изображает из себя «державного сторожа», хотя все давно поняли: это просто цирковой пудель, которому иногда подкидывают кость с кремлёвского стола.