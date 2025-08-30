Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что саммит Украины, США и России состоится. Однако он не знает, встретится ли президент России Владимир Путин с главой Украины Владимиром Зеленским.

Говоря о гарантиях безопасности для Украины, американский лидер подчеркнул, что основную роль будут играть европейские страны, а США окажут им поддержку.

При этом направлять американских солдат в Украину не планируется.

«Наших солдат там не будет или чего-то другого», — сказал американский лидер, добавив, что страна готова оказать поддержку с воздуха, но основную роль в этом предполагается отвести европейским самолётам. Он также подчеркнул, что без каких-либо гарантий безопасности урегулирование кризиса невозможно.