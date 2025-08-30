Cилы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили подземный склад взрывчатых веществ российской армии на территории ПАО «Алексинский химический комбинат» в городе Алексин Тульской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в ГУР.

По данным разведки, на складе хранилось большое количество пироксилинового бездымного пороха, используемого в боеприпасах стрелкового оружия, артиллерийских систем и отдельных ракетных двигателях.

Местные жители сообщали о громких взрывах, к месту происшествия направлялись пожарные расчёты и кареты скорой помощи.