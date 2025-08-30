Иран выражает поддержку мирному процессу между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Исламской республики Али Лариджани на встрече с армянским коллегой Григоряном, сообщают иранские СМИ. Он также подчеркнул важность обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Григорян, в свою очередь, представил результаты договоренностей в Вашингтоне, отметив, что процесс разблокирования экономической инфраструктуры региона будет осуществляться в рамках принципов: уважения территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции, нерушимости границ и взаимности.

Стороны также обсудили развитие двусторонних отношений в различных сферах.