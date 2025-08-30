ЕС не отдаст России ее замороженные активы даже в случае заключения мира — пока РФ не выплатит Украине «репарации». Об этом заявила представитель Евросоюза Кая Каллас накануне заседания о судьбе этих активов.

«Мы не можем даже представить, что в случае перемирия или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не выплатила репараций», – сказала Каллас.

По ее словам, обсуждение темы активов проходит потому, что «этот вопрос постоянно возникает».

Она добавила, что «существуют определенные чувствительные аспекты» в отношении замороженных активов РФ, но «нам действительно нужно провести аргументированную дискуссию об этом», чтобы иметь «стратегию выхода» из ситуации.