Воины ВСУ продолжают успешно атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, в ночь на 30 августа были атакованы два НПЗ, заявил командующий Сил беспилотных систем Роберт Броуди, сообщает УНИАН.

«Шорт-сквиз акций кооператива «Кони на Кубани»: кони на Кубани были важной частью жизни местного населения. Кощеева игла последовательно анорексируется Силами обороны Украины», — отметил он в Telegram.

Также «Мадяр» рассказал, что 14-м полком СБС были атакованы «Краснодарский НПЗ», который производит 1,1% от общего объема нефти и используется, в частности, для военных нужд, поставляя авиационное топливо, а также «Сызранский НПЗ» в Самарской области.

Последний нефтеперерабатывающий завод был атакован повторно. В год он производит 3% от общего объема — 8,5 миллионов тонн нефти.

В Генштабе подтвердили поражение этой ночью двух НПЗ в России. В Telegram Генерального штаба ВСУ сообщается, что оба нефтеперерабатывающих завода участвуют в обеспечении вооруженных сил РФ.