Венгрия не присоединилась к распространенному главой дипслужбы ЕС Каей Каллас заявлению глав МИД Евросоюза, в котором повреждение европейской миссии в Киеве входе ударов 27 августа расценивается как военное преступление России.

Это признала сама Каллас на пресс-конференции по итогам первого дня неформальной встречи министров иностранных дел и обороны Евросоюза, передает ТАСС.

«Когда заявление поддержали 26 из 27 стран ЕС — это уже широкая поддержка», — заявила она, отвечая на вопрос, все ли страны ЕС поддержали это заявление.

Венгрия в последние месяцы воздерживается от поддержки большинства заявлений Евросоюза по Украине.