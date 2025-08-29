МИД Германии рекомендовал гражданам покинуть Иран и воздержаться от поездок в страну из-за риска ответных действий Тегерана. Поводом стала роль Берлина в запуске механизма snapback — восстановления санкций ООН против Исламской Республики.

В ведомстве отметили, что иранские власти неоднократно угрожали последствиями, поэтому интересы и граждане Германии могут оказаться под ударом. При этом посольство ФРГ в Тегеране способно оказывать лишь ограниченную консульскую помощь.

Напомним, 28 августа Германия, Великобритания и Франция инициировали 30-дневный процесс по возврату санкций ООН против Ирана. Москва в ответ предупредила, что такие шаги могут иметь «непоправимые последствия».