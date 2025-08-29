Администрация президента США Дональда Трампа намерена аннулировать помощь другим государствам и расходы на миротворческие операции, сообщает New York Post. Общая сумма средств, которые планируется сократить, составляет $5 млрд.

По данным издания, Трамп собирается использовать юридический инструмент под названием «карманная аннуляция», который не применялся почти полвека.

Среди расходов, попадающих под отмену, — $24,6 млн на борьбу с изменением климата в Гондурасе, $3,9 млн на продвижение демократии среди ЛГБТ-сообщества на Западных Балканах, а также $1,5 млн на рекламу картин украинских художниц.

Какие именно работы имелись в виду, газета не уточняет.