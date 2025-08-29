Испанская газета El Periodico сообщила, что «Русский дом» в Аликанте занимался слежкой за россиянами и передавал данные в Москву.

По информации издания, мониторинг велся в отношении тех, кто занял проукраинскую позицию или публично стыдился российского гражданства. В отчётах также фигурировали объединения, «крайне агрессивно настроенные против движения российских соотечественников».

После поступления этих данных Генпрокуратура РФ признала «Объединение свободных россиян» экстремистской организацией.