Йеменские СМИ сообщили утром 29 августа, что премьер-министр правительства хуситов Ахмед аль-Рахави был ликвидирован в результате авиаудара Армии обороны Израиля по Сане.

По данным телеканала Аль-Джумхурия из Адена, аль-Рахави погиб в квартире в районе Байт-Баус вместе с несколькими соратниками. Газета Аден аль-Гад также подтвердила его гибель.

Аль-Рахави занимал пост главы правительства хуситов около года и считался в большей степени административной фигурой.

Накануне вечером израильские ВВС нанесли серию ударов по Сане. Сообщалось, что атака произошла во время выступления лидера хуситов Абдул-Малика аль-Хути. Зарубежные источники уточняют, что удар пришёлся по конспиративным квартирам, где скрывались высокопоставленные чиновники движения.

Решение об операции, как отмечают израильские СМИ, было принято министром обороны Исраэлем Кацем, начальником Генштаба ЦАХАЛ Эялем Замиром и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.