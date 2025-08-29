Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 августа встретился с Паоло Замполли, специальным посланником президента США по глобальным партнёрствам. Он передал поздравления Дональда Трампа по случаю Дня независимости Узбекистана.

Стороны обсудили расширение стратегического партнёрства и сотрудничества. Отмечено развитие политического диалога, межпарламентских связей и взаимодействия в сфере безопасности, борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией.

США остаются ключевым экономическим партнёром: в 2024 году товарооборот вырос на 15%, а портфель совместных проектов превысил $11 млрд. На инвестиционном форуме в Ташкенте участвовали более 100 американских компаний.

Перспективными названы проекты в области минеральных ресурсов, авиации, сельского хозяйства, цифровых технологий, финансов и образования. Также обсуждалось региональное сотрудничество в формате «С5+1» и график будущих контактов.