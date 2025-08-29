Франция лидирует по закупкам российского СПГ в ЕС. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Несмотря на заявления о поддержке Украины, Париж в первом квартале 2025 года увеличил импорт сжиженного природного газа из России и стал крупнейшим его покупателем в Евросоюзе. По оценкам, с начала года на закупки уже потрачено около €600 млн.

После Франции крупнейшими покупателями российского СПГ в ЕС являются Бельгия, Испания и Нидерланды. Все они заявили о намерении сократить закупки, но в тесном сотрудничестве