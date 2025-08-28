Администрация американского лидера Дональда Трампа во многом солидарна с президентом Украины Владимиром Зеленским в вопросе защиты территориальной целостности Украины. С данным заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«В вопросе территорий мы в значительной степени солидарны с президентом Зеленским», — приводит USA Today слова Вэнса.

Он добавил, что, несмотря на некоторые разногласия, США хотят защитить территориальную целостность Украины. При этом администрация Трампа не хочет, чтобы Россия завоевала всю страну.

Также Вэнс заявил о том, что на данный момент конфликт достиг той стадии, «когда россияне особо ничего не добиваются» в ходе боевых действий, а украинцы «вовсе ничего не добиваются». Вице-президент США указал на то, что для всех, включая Соединенные Штаты, было бы лучше завершить конфликт, остановив потери людей.