Одним из проявлений мудрости является умение вовремя остановиться, если текущие события вызывают опасения и тревогу. В российско-азербайджанских отношениях наступил критический период, когда всё движется по наклонной вниз.

Это ненормально, потому что наметившийся кризис становится необратимым. Он подрывает и отношения, и доверие, на котором базируются связи. В том, что антагонизм пускает глубокие корни, виновата Москва. Она беспричинно наращивает силу прессинга, угрожая Баку своим геополитическим и экономическим превосходством.

Если проанализировать генезис наметившегося похолодания, нетрудно заметить, что и в прошлом, когда отношения внушали оптимизм, внутри российского истеблишмента устойчиво присутствовал антиазербайджанский тренд. Его трепетно поддерживали политики, общественные деятели далеко не из последнего ряда.

В Государственной думе, в кремлёвских кругах и экспертном сообществе, не говоря о масс-медиа, в наступательной позиции находились враждебно настроенные личности и команды. Без поводов и причин они подвергали критике политическое руководство Азербайджана, вели непрекращающуюся кампанию чёрного пиара против южного соседа и его народа, который не давал поводов для вражды и неприязни.

Достаточно вспомнить историю зарождения и эволюцию Карабахского конфликта, который оказался порождением злого гения российских военно-политических кругов. Ещё с царских времён в древней области азербайджанских тюрок российские круги посеяли семена раздора, вызвав к жизни кровавые трения между автохтонным населением и переселёнными армянами. Искусственно взращённый конфликт перерос в серьёзную междоусобную войну. Россия в ней неизменно занимала проармянскую позицию, отдавая предпочтение коварному подстрекательству.

Изменение политического строя с приходом советской власти ничего не изменило в подходе Москвы к проблеме Карабаха. Политика большевиков на Кавказе всегда была выдержана в духе парадигмы «разделяй и властвуй». Российские военно-политические элиты и в советский период, и в постсоветскую эпоху занимались поддержанием межнациональной эскалации, которая приводила к силовым столкновениям между азербайджанцами и армянами.

После восстановления Азербайджаном государственной независимости в 1991 году никто иной, как Россия, поддержав армянский сепаратизм, навязала региону череду военных столкновений. Москва открыто вооружала Армению и её сателлитов из числа местных карабахских армян, обеспечивая им не только военную, но и политическую поддержку. Будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Россия постоянно торпедировала миротворческие усилия Баку, не давая политическому руководству Армении возможности договориться и найти компромиссы для мирного урегулирования искусственно созданного конфликта.

Не будь фактора России, Азербайджан давно бы справился с армянской агрессией. Как минимум, в апреле 2016 года в ответ на серию пограничных провокаций Еревана азербайджанские части перешли в контратаку и прорвали оборонительные редуты захватчика. Но из-за вмешательства России Баку был вынужден остановить наступление. Участие северного соседа спасло агрессора от поражения.

И только в 2020 году история с выпадами армянских военных переросла в полномасштабную войну, которую Азербайджан выиграл. И снова Москва воспользовалась сложившейся ситуацией, чтобы навязать Азербайджану план размещения на его исконных землях миротворческого контингента с далеко идущими последствиями. В этом не было никакой надобности, потому что Азербайджан действовал в рамках международных правовых требований и норм, не представляя угрозы мирному населению Карабаха.

Приход миротворцев только осложнил обстановку, предоставив карт-бланш десятитысячному контингенту армянских боевиков и террористов, которые забаррикадировались в Ханкенди и в прилегающих территориях, угрожая безопасности Азербайджана.

У них была тяжёлая техника, артиллерийские установки, системы связи и прочие военно-технические снаряжения, необходимые для воспроизводства угроз безопасности. Несдавшиеся сепаратисты пользовались неограниченной поддержкой российских миротворцев, получали от них всевозможные стратегические ресурсы, оружие. Вдобавок командование миротворцев вступило в преступный коммерческий сговор с местными армянскими заправилами, наладив контрабандный вывоз ценных природных ресурсов Азербайджана из конфликтной зоны. Всё происходило под конвоем российских военных, которые занимались всем, кроме несения миротворческой миссии.

Вакханалия и беспредел продолжались до сентября 2023 года, пока положение не обострилось до предела и в дело не вступила общественность Азербайджана. Многочисленная группа активистов экологических и природоохранных организаций, лидеров гражданского сообщества выстроила пикет вдоль коммуникаций, которые незаконно использовались сепаратистами и их покровителями в лице командования российских миротворцев в их незаконной деятельности. Кульминация пришлась на 23 сентября. После взрывов мин, размещённых уже в освобождённых районах Карабаха армянскими сепаратистами, погибли мирные жители и полицейские Азербайджана, и глава страны Ильхам Алиев санкционировал антитеррористические мероприятия.

Точечные удары азербайджанских военных по незаконно созданной военной инфраструктуре сепаратистов привели к полному освобождению Карабаха. Операция заняла 23 часа. Зачистка положила долгожданный конец незаконному пребыванию военных и диверсантов Армении на азербайджанских землях. Была поставлена долгожданная точка во Второй Карабахской войне, зафиксировавшая абсолютную победу Азербайджана. Дальнейшее пребывание российских миротворцев в регионе потеряло всякий смысл. Они были вынуждены вернуться домой.

Но даже после логичной развязки российский истеблишмент продолжал третировать азербайджанскую сторону, проявляя непонятное высокомерие и придирчивость, хотя Баку, азербайджанская общественность не давали поводов для обострений и политических спекуляций. Москва продолжала плести заговоры ради поддержания напряжения вокруг уже завершившегося конфликта.

Ещё до антитеррористических мероприятий она снаряжала в дорогу своих посыльных и сомнительных эмиссаров ради подрыва спокойствия. Одним из них оказался небезызвестный Рубен Варданян, банковский шулер и делец, которого Москва прочила на пост так называемого государственного министра несуществующей Нагорно-Карабахской республики.

Россия своими действиями показывала, что не желает мира для южно-кавказского региона и продолжала строить разрушительные планы для новой конфронтации. Не забылось, как называющий азербайджанского лидера Ильхама Алиева своим другом Владимир Путин неустанно навязывал своему коллеге идею отсрочки статуса уже освобождённого Карабаха на потом.

Совсем недавно помощник российского президента Владимир Мединский вдруг заговорил в официальных медиа своей страны о нерешённости карабахской проблемы, реанимируя ушедший в историю вопрос. Всё это свидетельствует о том, что в высоких российских кругах по-прежнему свирепствует постимперский синдром, не дающий смириться с реалиями. Азербайджан — это не чья-то вотчина, а самодостаточное суверенное государство с сильным лидером, мощной армией и внятной политикой, направленной на развитие международной безопасности и интеграции.

Баку никогда не стремился к конфронтации, а настраивался на открытый и откровенный диалог, чего не могут себе позволить российские политики. После крушения борта АЗАЛ Москва заняла деструктивную позицию, отказываясь признать свою вину за трагедию, повлекшую за собой гибель людей. Вместо извинения российская сторона плетёт заговоры, ударяясь в злословие и нецензурщину в адрес страны, которая всего-то требует от виновника обострения вразумительных объяснений.

В интервью телевизионному каналу «Аль-Арабия» Ильхам Алиев в точности проставил акценты касательно исторических, правовых и политических аспектов азербайджано-российских отношений. Логика азербайджанского лидера выдержана в духе трезвых оценок, отобразивших как исторические, так и новые реалии.

Они не дают оснований для кривотолков и манипуляций. Невзирая на это, отдельные российские медиа-ресурсы предприняли попытки оспорить очевидные истины, создав базу для сомнений и ухудшения отношений. Говоря о том, будто бы «никакого Азербайджана на территории современной республики в Российской империи не существовало, а территория называлась Бакинской губернией», есть попытка шельмования истории.

Автор странного опуса публицист и историк Александр Широкорад несёт антинаучную и антиисторическую бредятину. Разве до Первой мировой войны на карте были такие государства, как Чехия, Венгрия, Румыния?! Нет же. Национальные государства появились на свет после распада империй. Российская также подверглась фрагментации, и на её окраинах появились новые государства. Азербайджан — в их числе, наряду с Финляндией, Польшей, странами Балтии и Южного Кавказа. Они вместе с распадом старых систем приносят в мир много нового.

История рождения новых государственных образований неразрывно связана с войнами, межнациональными конфликтами и прочими геополитическими потрясениями. Говорят же, войны являются повивальной бабкой истории. Азербайджан не с неба упал на землю. Он был частью Каджарской Персии (Ирана). В результате русско-иранской войны 1826–1828 годов Россия присоединила к себе территории выше реки Араз. И здесь нет дискуссионного потенциала, а есть реалии начала XIX века, при которых политическая карта Кавказа претерпела изменения. Говорить о том, будто бы Азербайджана не было, — это демонстрировать банальную безграмотность.

Открывшая глаза миру после Первой мировой войны Азербайджанская Демократическая Республика стала итогом героической политической борьбы национальных классиков, которые не желали участи вассалов в условиях противоречивых российских обстоятельств. Распад империи оказался болезненным, и народы видели спасение в объявлении национальной независимости.

Азербайджанский народ, ведомый своим идеологическим авангардом, не стал исключением. Первая республика была подлинным демократическим образованием, которое успешно решало проблемы институционального становления. И говорить о том, что оно представляло собой националистическое образование, равносильно тиражированию бессмысленного вранья.

За Азербайджан уже тогда воевали великие державы, держа равнение на природные богатства молодой республики. С тогдашней Турцией были контакты, российские политические круги во главе с большевиками не находили себе места, когда оказались отрезанными от нефтяных промыслов Азербайджана. Кто только не грезил о присутствии в границах новой страны: англичане, немцы, другие. И в этом не было ничего нового.

Президент Ильхам Алиев дал точное определение тому, как была задушена молодая республика. «Захват большевиков» оказался дерзким и сыграл не самую лучшую роль в истории азербайджанского народа. Широкорад грешит неточностью, говоря о том, что «население быстро встало на сторону Красной армии» после прибытия бронепоездов с севера. А на побережье Каспия, куда прибыла российская флотилия, интервентов встречала горстка местных большевиков, которые продались большевикам. Никаких народных масс, поющих «Интернационал», не было.

Сегодняшняя Азербайджанская Республика является достойной правопреемницей Азербайджанской Демократической Республики, которая оставила в истории народа неизгладимый след. Заветы классиков живут в добрых делах нынешних поколений азербайджанцев, которые проводят в жизнь политику с исторической глубиной, в духе бесконфликтности и открытости сообществу. Благо, им есть чем гордиться.