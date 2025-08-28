В России Рязанский областной суд приговорил к пяти годам лишения свободы уроженку Азербайджана, обвинив ее в «сотрудничестве с военной разведкой Украины».

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Рязанским областным судом за сотрудничество с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины приговорена к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима уроженка Азербайджана, гражданка РФ 1970 года рождения», — сообщили в ЦОС.

Уроженку Азербайджана обвиняют в том, что «через мессенджеры WhatsApp и Signal она установила контакт с представителем украинской спецслужбы и предприняла целенаправленные попытки добыть информацию, которая могла быть использована против безопасности Российской Федерации».