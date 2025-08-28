Венгрия подала судебный иск против Совета ЕС и Европейского фонда мира. Она оспаривает их решение об использовании замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине. Согласно информации Magyar Nemzet, иск был направлен в Суд ЕС в июне, а 25 августа принят к рассмотрению.

Будапешт считает, что решение Совета ЕС и руководства Европейского фонда мира было незаконно, поскольку его приняли без учета мнения Венгрии. Речь идет о решении Брюсселя от февраля 2025 года, согласно которому 99,7% чистой прибыли от управления заблокированными российскими активами будет направляться в Европейский фонд мира, обеспечивая непрерывное финансирование военной поддержки Украины в размере 3-5 млрд евро в год.

Дата рассмотрения иска пока неизвестна. Согласно информации Magyar Nemzet, это может затянуться на годы. Между тем, по подсчетам издания, из Европейского фонда мира на оказание военной помощи Украине уже было выделено 11 млрд евро.