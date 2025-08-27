Российский политолог Сергей Марков в своем тг-канале заявил о грядущем политическом кризисе во Франции. Minval Politika приводит его мнение без изменений, следуя представлениям автора о правописании и пунктуации.

«Франция. Здесь назревает политический кризис. Он сильно повлияет на Украину и на Россию.

В сентябре левая коалиция «Непокоренная Франция» во главе с Люком Меланшоном будет добиваться вотума недоверия правительству Макрона. И к ним присоединится правое «Национальное объединение » во главе с Ле Пен.

Вместе они видимо смогут свалить правительство Макрона, так как у них большинство. Правда маленькое», — отметил Марков.

«Одновременно они попытаются начать импичмент против Макрона. Но это сложно, так как там сложная процедура.

Макрон боится назначать новые выборы в парламент, так как ясно, что там он очень сильно проиграет.

Поэтому он назначит техническое правительство. И там будет постоянный кризис.

В связи с Украиной у Макрона два пути будет», — считает политолог.

«1. Чтобы повысить свой рейтинг, — перестать так сильно поддерживать войну на Украине против России.

2. Чтобы подавить оппозицию, — спровоцировать острый военно- политический кризис против России.

Какой то из этих вариантов Макрон будет вынужден выбрать. В результате политика в отношении Украины со стороны Европы, лидером которой является Макрон, должна измениться в Сентябре. Куда? Это будет ясно уже в период этого правительственного парламентского кризиса», — резюмировал Марков.