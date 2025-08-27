Президент Азербайджана Ильхам Алиев обнародовал публикацию в соцсети Х в связи с успехом «Карабаха» в Лиге чемпионов УЕФА.
«Азербайджанский клуб «Карабах», завоевав путевку в основной этап Лиги чемпионов УЕФА, вписал новую страницу в нашей истории футбола! Поздравляю весь состав команды и болельщиков клуба «Карабах»!» — говорится в публикации.
Azərbaycanın “Qarabağ” klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanaraq futbol tariximizdə yeni bir səhifə yazdı!
“Qarabağ” klubunun bütün komanda heyətini və azarkeşləri təbrik edirəm! pic.twitter.com/h10MjVm5UD
— İlham Əliyev (@azpresident) August 27, 2025