Просматривая новостные ленты российских сайтов, снова сталкиваешься с ощущением, что Москва объявила войну. Нет, не только окружающему миру. Россия ведёт войну против самой себя.

Каждое новое решение властей, каждое громкое заявление, каждый законодательный акт всё чаще выглядит не как забота о «великой державе», а как последовательный, бездумный демонтаж остатков здравого смысла и правового поля внутри страны. И если внешнеполитическая агрессия России давно стала частью привычной картины мира, то внутренняя война с собственным народом — это нечто более пугающее и зловещее.

Вот вам новость, которую адекватный человек воспринять не может. Правительство России предложило Владимиру Путину денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Соответствующее постановление на днях подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации предложение о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 г. и протоколов к ней от 4 ноября 1993 г., подписанных от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 28 февраля 1996 г.», — говорится в документе.

Как вы сами понимаете, этот абсурд понять просто невозможно. Аннексия Крыма в 2014 году и вторжение в Украину в 2022-м стали точкой отсчёта разрушения. Они стали символами отказа от норм международного права, здравой логики и даже базовой гуманности.

Но всё это — только внешние проявления гораздо более глубокой проблемы. Проблемы, заключающейся в том, что российская власть не просто игнорирует мораль и этику — она последовательно их выжигает.

Согласитесь, распоряжение Михаила Мишустина о денонсации Европейской конвенции по предотвращению пыток поражает своей глупостью. Это не просто политический жест. Это не просто демонстрация презрения к «западным ценностям». Это заявление на весь мир: мы отказываемся от обязательств, призванных защищать человека от самого худшего, на что способен государственный аппарат, — от пыток.

И если раньше в России пытки были чудовищной реальностью, но всё же находились в серой зоне — вне закона, то теперь они рискуют стать легализованным инструментом давления. Достаточно просто назвать человека «экстремистом» или «иноагентом» — и он автоматически теряет защиту. Это не преувеличение. Это не публицистика. Это холодный анализ того, как в стране создаётся система, где пытка — не изъян, а норма.

Убийство братьев Сафаровых в Екатеринбурге — страшная, но далеко не единственная иллюстрация этой политики. Тогда общественность возмутилась. Но что сегодня? Мишустин открывает путь в никуда. И это — буквальность, а не метафора.

Россия не просто нарушает права человека. Она ломает свою собственную государственность. Потому что государство, в котором закон — это фикция, а право — инструмент подавления, не может существовать долго. Оно может репрессировать, устрашать, временно удерживать ситуацию под контролем. Но оно теряет будущее. И самое страшное — оно теряет веру собственного народа. Даже самого лояльного.

Молчать становится опасно. Говорить — смертельно опасно. Существовать — унизительно. Это не гипербола. Это суровая действительность, которую уже невозможно игнорировать. Особенно после того, как государство прямо отказывается от международных обязательств, которые хоть как-то сдерживали произвол.

И вот тут важно сказать: Россия действительно ведёт войну. Но фронт этой войны — не только Донбасс или Херсон. Фронт проходит через каждый кабинет следователя, через каждую тюремную камеру, через каждую закрытую дверь, за которой пытают и заставляют молчать. Эта война разрушает нацию изнутри. Она стирает доверие, сострадание, разум. Она делает общество жестоким, апатичным, парализованным.

Можно ли это остановить? Возможно. Но только если осознать, что враг — не за границей. Он внутри. Он у власти. Он в тех решениях, которые принимаются каждый день будто бы от имени народа. И пока эти решения не ставятся под сомнение, пока молчание считается безопасным выбором — война будет продолжаться.

Только это не будет победа. Ни над НАТО, ни над «врагами России». Это будет поражение. Полное, безоговорочное, историческое. И, в результате, проиграет тот, кто её начал.

Что же касается денонсации Европейской конвенции, то проблем не будет: Москва давно уже наплевала на всех. Но в итоге вся страна оказалась заляпана собственными плевками…